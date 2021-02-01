Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 249295 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 февраля 2021 года выросло до 249295 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1728 человек.

Выздоровели и выписаны 236516 (+678) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1728 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 959 человек (10,03% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4482299 (+9554) тестов на коронавирус.