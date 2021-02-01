Более 5,1 тыс. человек были задержаны на протестных акциях в России 31 января

По всей России в минувшее воскресенье на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального задержали более 5,1 тыс. человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо».

Больше всего задержаний пришлось на Москву (1608 человека) и Санкт-Петербург (1122). В Красноярске задержаны 194 человека, в Нижнем Новгороде — 182. По данным правозащитников, более ста задержаний зафиксировано в Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске, передает РБК.

МВД пока не называло общее число задержанных по стране, но об этом сообщали отдельные управления ведомства в регионах. Например, полиция в Хабаровске отчиталась о 13 задержанных.

На предыдущей акции, которая прошла в российских городах 23 января, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. в столице. О том, что число задержанных превысило 4 тыс. правозащитники объявили через несколько дней после акции, власти официальных данных не представили.

Перед воскресной акцией в Москве перекрыли центральные улицы и закрыли несколько станций метро на вход и выход. Протестующие собирались у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская», прошли к площади трех вокзалов, а затем до СИЗО «Матросская Тишина», где начались массовые задержания. После разгона участников у изолятора они снова вернулись к площади трех вокзалов, где акция и завершалась.

Среди тех, кого задержали в столице, оказались жена Алексея Навального Юлия (на нее составили протокол и отпустили под обязательство о явке), политики Илья Яшин и Андрей Пивоваров, и журналисты. По словам адвоката Сергея Бадамшина, по итогам акции было заведено уголовное дело по 267 ст. УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети).

В Санкт-Петербурге завели два дела о применении насилия против представителя власти. В городе перекрывали вход на Дворцовую площадь и Невский проспект с примыкающих улиц.

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Оппозиционер был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по «делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.