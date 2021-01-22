Последнее обновление: 22.01.2021 19:36

Российских чиновников обязали избавиться от криптовалют до 1 апреля

Министерство труда и социальной защиты РФ выпустило информационное письмо, в котором сообщило государственным служащим о необходимости избавиться от сбережений в криптовалюте до 1 апреля 2021 года.

«Чиновники обязаны осуществить отчуждение цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровой валюты вне зависимости от страны выпуска», – говорится в письме.

Также письмо устанавливает запрет для госслужащих на владение и использование этих видов активов. Перечень лиц, на которых распространяются эти нормы, прописан в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N79-ФЗ.



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