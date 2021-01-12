ЕС не считает прошедшие в Казахстане выборы демократическими

Парламентские выборы в Казахстане, состоявшиеся 10 января 2021 года на фоне пандемии коронавируса, отмечала эффективная организация.

Тем не менее правовая база в стране пока не способствуют проведению выборов в соответствии с международными стандартами. Такая оценка содержится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в понедельник, 11 января.

По мнению экспертов ЕС, в ходе проведения парламентских выборов 2021 года власти Казахстана продемонстрировали высокую готовность к сотрудничеству с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В то же время в Брюсселе отметили, что со времени прошлых парламентских выборов Казахстан провел некоторые политические реформы и запустил процессы модернизации.

"Однако нынешние выборы стали упущенной возможностью эффективно применить их в деле", - подчеркивается в заявлении Европейской внешнеполитической службы, передает DW.

Хотя день выборов в основном прошел в Казахстане спокойно, он все же был омрачен случаями ограничения основных свобод, включая задержание мирных демонстрантов, констатируют европейские эксперты. По их данным, во время голосования эффективной работе местных наблюдателей создавались препятствия.

"Системные недостатки относительно уважения свободы организаций, собраний, выражения мнения продолжают ограничивать политический ландшафт и отрицательно сказываются на выборах", - подытожили в Брюсселе.

Кроме того, эксперты ЕВС отметили, что с 2013 года в Казахстане не была зарегистрирована ни одна новая политическая партия, вследствие чего у избирателей не было подлинного выбора.

По данным ЦИК Казахстана, на парламентских выборах, прошедших в стране в 10 января, победу одержала партия власти "Нур Отан" с 71,09% голосов. В мажилис (нижнюю палату парламента) также проходят демократическая партия "Ак Жол" и "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия республики). Явка избирателей составила 63,3%.