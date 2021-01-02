Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Украинские компании начали импорт электроэнергии из Беларуси и России после снятия ограничений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты суточных аукционов по доступу к межгосударственным сетям, опубликованные в пятницу на сайте Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Импорт электроэнергии из Беларуси начала компания «Днепросталь-Энерго» украинского бизнесмена Виктора Пинчука, а также такое право получила «Донбассэнерго» предпринимателя Максима Ефимова. Итоги аукционов свидетельствуют, что на Украину из Белоруссии ожидается импорт около 110 МВт электроэнергии.

В апреле 2020 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на период коронавируса.

«Укрэнерго» во исполнение постановления регулятора отменила результаты всех годовых аукционов на 2020 год «по распределению доступа к межгосударственным сечениям с Российской Федерацией и Беларусью для осуществления экспортно-импортных операций, период поставки по которым приходится на карантин и 30 дней после его завершения». Это постановление было отменено 16 декабря.