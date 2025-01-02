Украина в 2024 году увеличила импорт электроэнергии в 5 раз

В 2024 году Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза - до 4,4 млн МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

Отмечается, что больше всего в структуре импорта электроэнергии заняли Венгрия - 39%, Словакия - 23%, Румыния - 18%, Польша - 14% и Молдова - 5%.

Пик импорта в прошлом году пришелся на июнь, когда было поставлено суммарно более 850 тыс. МВт-ч. Увеличение поставок было обусловлено благоприятной ценовой ситуацией на соседних рынках электроэнергии.

В декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза, по сравнению с ноябрем - до более 430 тыс. МВт-ч.

Венгрия по-прежнему занимает наибольшую долю в структуре импорта - 35%. На втором месте Словакия, с 25%. Больше всего за месяц вырос импорт из Венгрии, в четыре раза - до 152 тыс. МВт-ч.

В то же время экспорт электроэнергии в прошлом году остался почти на уровне 2023-го - 366 тыс. МВт-ч. Больше всего электроэнергии за год было поставлено в марте - 154 тыс. МВт-ч.