Последнее обновление: 02.01.2025 16:00

Украина в 2024 году увеличила импорт электроэнергии в 5 раз

В 2024 году Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза - до 4,4 млн МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

Отмечается, что больше всего в структуре импорта электроэнергии заняли Венгрия - 39%, Словакия - 23%, Румыния - 18%, Польша - 14% и Молдова - 5%.

Пик импорта в прошлом году пришелся на июнь, когда было поставлено суммарно более 850 тыс. МВт-ч. Увеличение поставок было обусловлено благоприятной ценовой ситуацией на соседних рынках электроэнергии.

В декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза, по сравнению с ноябрем - до более 430 тыс. МВт-ч.

Венгрия по-прежнему занимает наибольшую долю в структуре импорта - 35%. На втором месте Словакия, с 25%. Больше всего за месяц вырос импорт из Венгрии, в четыре раза - до 152 тыс. МВт-ч.

В то же время экспорт электроэнергии в прошлом году остался почти на уровне 2023-го - 366 тыс. МВт-ч. Больше всего электроэнергии за год было поставлено в марте - 154 тыс. МВт-ч.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование