Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности на два месяца председателя Конституционного суда страны (КСУ) Александра Тупицкого.

Об этом во вторник, 29 декабря, сообщается на сайте главы государства. В Офисе генпрокурора Украины, ходатайствовавшего об отстранении, подозревают Тупицкого в попытке оказать давление на свидетелей, передает DW.

Зеленский заявил, что подписал соответствующий указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", а представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский подчеркнул, что отстранение Тупицкого от должности председателя КС - "это не прекращение его полномочий судьи", а "временная мера, предусмотренная уголовно-процессуальным кодексом Украины".

Между тем в КСУ сообщили, что в связи с отстранением Тупицкого там будет назначено специальное пленарное заседание. При этом в Конституционном суде подчеркнули, что решение об увольнении судьи КСУ с должности по основаниям, определенным конституцией страны, "принимаются исключительно Конституционным судом Украины на специальном пленарном заседании, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него".

Инцидент с отстранением от должности главы КСУ - новое проявление масштабного кризиса украинской системы правосудия. В конце октября КСУ принял решение аннулировать ряд антикоррупционных законов.

Речь идет, в частности, о статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за предоставление недостоверной декларации. Кроме того, суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) полномочий по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить это решение КСУ. Венецианская комиссия посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов и рекомендовала создать в Украине орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК. Этот документ был направлен на подпись Зеленскому.