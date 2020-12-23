Турция отправила в Азербайджан 60 военных

Турция направила в Азербайджан 60 представителей военного персонала в рамках договоренностей о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV, передает РБК.

«Срок их пребывания в Азербайджане турецкая сторона обговорит с Россией» — сказал Акар. По его словам, руководить работами по строительству центра будут «совместно турецкий и российский генералы».

Министр также отметил, что непосредственно в контроле за поддержанием перемирия в Нагорном Карабахе будут заняты от 30 до 60 турецких военнослужащих.

Изначально соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября, предусматривало присутствие в регионе только российских миротворцев в качестве гаранта прекращения боевых действий и безопасности.

Однако позже в Баку сообщили, что в регионе будет присутствовать и турецкий контингент. 11 ноября главы Минобороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра.