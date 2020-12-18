Австрийских инвесторов устраивает режим Лукашенко

Австрийский инвестор намерен вложить $84 млн. в строительство деревообрабатывающего предприятия в СЭЗ "Гродноинвест".

Завод по производству пеллет мощностью переработки до 500 тыс. куб.м хвойных пород в год в Свислочском районе Гродненской области построит ООО "ЭйчЭсБелакон" - дочерняя компания австрийской HS Timber Group.

На фоне санкций, вводимых Евросоюзом в отношении белорусского режима, новость, безусловно вызвала много вопросов. Ладно был еще речь шла о проекте, который стартовал 2-3 года назад и птотму его необходимо завершить. Но в этом случае, именно сегодня состоялась церемония по закладке первого камня с участием председателя Свислочского райисполкома Александра Версоцкого и зампреда Гродненского облисполкома Виталия Неверы

«Беларусь привлекательна с экономической точки зрения, уверен, что проект будет успешным", - заявил член правления HS Timber Group Юрген Бергнер, которого цитирует БелТА.

Инвесторы обещают 230 рабочих мест по завершению строительства в 2022 году.

Редакция afn.by направила запрос в посольство Австрии с просьбой разъяснить, насколько действия крупной австрийской компании согласуются с политикой, проводимой властями этой страны в отношении режима Лукашенко.