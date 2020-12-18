Sony отозвала из магазинов PlayStation игру Cyberpunk 2077

Sony Interactive Entertainment (SIE) отозвала вышедшую недавно игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и вернет деньги тем, кто ее уже приобрел. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что процесс возврата денег может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения, передает РБК.

После выхода игрушки у ряда пользователей вызывали нарекания технические проблемы и сбои, обнаруженные в игре. Например, обладатели PlayStation 4 и Xbox One столкнулись с низким разрешением 720p, неподгружающимися текстурами и проседаниями частоты кадра до 15 в секунду.