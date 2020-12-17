Власти Беларуси продолжают подготовку к ЧМ по хоккею

Белорусские власти несмотря на политическую ситуацию в стране и связанные с ней скандалы в Федерации хоккея продолжают подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею, сжигая в топке расходов бюджетные средства, которые можно было бы направить на борьбу с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют документы, принимаемые властями и, в частности, правительством.

Совмин своим постановлением №724 от 15 декабря 2020 года расширил перечень товаров, государственная закупка которых осуществляется из одного источника в рамках указа №10 от 10 января 2020 г. «О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой».

В перечень добавлены светодиодный медиакуб, светодиодная бегущая строка периметра трибун, боковой экран (табло), медиасервера, ИБП, ноутбуки и хоккейный борт».

В настоящий момент IIРF официально не приняла решение о месте проведения ЧМ по хоккею в 2021 года.