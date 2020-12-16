Последнее обновление: 16.12.2020 16:54

Европейские эксперты отказались от поездки на БелАЭС

Запланированный на 16-18 декабря визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС не состоится.

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор).

"По рабочей информации команды партнерского обзора ENSREG, европейские партнеры приняли решение отменить свой визит в Беларусь 16-18 декабря. Вместе с тем официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало", - говорится в сообщении Госатомнадзора, передает БелТА.

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