Минэнерго обвинило Литву в намерении ЕС блокировать электроэнергию с БелАЭС

Министерство энергетики Беларуси считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с Белорусской АЭС и обвиняет Литву в появлении этого призыва.

"Министерство энергетики с сожалением восприняло новость о призыве Европейского совета в адрес Европейской комиссии искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать все возможное для бойкота БелАЭС. Вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать "угрозу" БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, которое опубликовала БелТА.

В Минэнерго считают, что выводы состоявшегося заседания Европейского совета сделаны на основе субъективной информации, представленной Литвой в заведомо негативном ключе.

«Громкие заявления чиновников не всегда совпадают с позицией бизнес-кругов, для которых главный ориентир - конкурентоспособность белорусской электроэнергии. Уверены, что она востребована на внешних рынках. Однако политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл", - заявляет Минэнерго.