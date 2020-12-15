Последнее обновление: 15.12.2020 09:55

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси переходит под контроль Шеймана

Белорусские власти предоставили право экспорта нефтепродуктов одному из предприятий Управления делами президента, что может означать возвращения контроля УДП над экспортом нефтепродуктов, как это было в конце 90-х и начале нулевых.

Согласно постановлению правительства №718 от 10 декабря 2020 года право осуществлять экспорт продуктов переработки нефти предоставлено госпредприятию «Белзарубежторг» Управления делами президента РБ.

«Установить, что республиканское торговое унитарное предприятие «Белзарубежторг» Управления делами Президента Республики Беларусь … вправе осуществлять экспорт продуктов переработки нефти…», - говорится в документе.

Этим же постановлением изменен перечень нефтепродуктов, которые разрешено поставлять на экспорт Белорусской нефтяной компании.

В частности, перечень дополнен позицией «эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные».

Включение УДП в структуру белорусского нефтяного оффшора можно объяснить необходимостью дополнительной денежной «помощи» хозяйству Виктора Шеймана, за счет которого, как утверждают телеграм-каналы, осуществляется выплата «премиальных» белорусским силовикам за разгоны акций протеста.

Возможно, перемены продиктованы грядущими персональными санкциями, которую затронут белорусскую нефтянку, изменением логистики экспортных поставок нефтепродуктов на российские порты.

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