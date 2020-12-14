Последнее обновление: 14.12.2020 20:56

В России создадут замену YouTube

Холдинг "Газпром-медиа" в 2021-2022 годах представит две площадки для пользовательского контента (UGC) - аналоги американской платформы YouTube.

Об этом в понедельник рассказал глава холдинга Александр Жаров, передает ТАСС.

"UGC-контент привлекателен. У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации - лучше. Это не единственная UGC-площадка, которую мы планируем запустить... Полагаю, что в 2022 году появится вторая площадка", - сказал Жаров.

Гендиректор холдинга также сообщил, что данные платформы будут отличаться: пользователи смогут размещать видео в больших и коротких форматах.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование