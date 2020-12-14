В России создадут замену YouTube

Холдинг "Газпром-медиа" в 2021-2022 годах представит две площадки для пользовательского контента (UGC) - аналоги американской платформы YouTube.

Об этом в понедельник рассказал глава холдинга Александр Жаров, передает ТАСС.

"UGC-контент привлекателен. У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации - лучше. Это не единственная UGC-площадка, которую мы планируем запустить... Полагаю, что в 2022 году появится вторая площадка", - сказал Жаров.

Гендиректор холдинга также сообщил, что данные платформы будут отличаться: пользователи смогут размещать видео в больших и коротких форматах.