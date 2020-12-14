ЕС выделил Грузии 380 млн евро для борьбы с коронавирусом

Евросоюз с марта 2020 года выделил Грузии в рамках проекта Team Europe 1,5 млрд лари (около 380 млн евро) для содействия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, сообщил глава представительства ЕС в Грузии Карл Хартцелл.

"Почти две трети этой суммы предоставлено в виде гранта, а остальная часть - в виде максимально льготного кредита", - сказал он в видеоинтервью, выложенном на сайте представительства ЕС в Грузии в воскресенье, 13 декабря.

Как отметил Хартцелл, это один из самых крупных пакетов помощи, предоставленных ЕС какой-либо из стран в расчете на душу населения. Это, по его словам, говорит о крепкой солидарности ЕС с Грузией на фоне нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Хартцелл сообщил, что помощь ЕС Грузии будет распределена по четырем основным направлениям.

"Более половины средств будет израсходовано на поддержку усилий правительства Грузии по преодолению кризиса из-за COVID-19, включая реализацию антикризисного экономического плана и финансирование надлежащего функционирования правительства. Для этого мы уже перечислили Грузии большую часть кредита в 100 млн евро", - сказал глава представительства ЕС.

Карл Хартцелл отметил, что помощь со стороны ЕС напрямую направлена на укрепление системы здравоохранения Грузии. Речь идет, в частности, об обеспечении Грузии медицинским оборудованием и обучении ее медперсонала. В то же время особое внимание уделяется прямой поддержке групп населения, наиболее сильно пострадавших во время кризиса.

Глава представительства ЕС также указал, что усилия Евросоюза направлены и на поддержку экономической устойчивости и восстановление экономики Грузии. Это, по его словам, будет оставаться одной из основных задач еще долгое время. Как сообщил Хартцелл, Евросоюзом выделено почти 250 млн лари для облегчения доступа предприятий к кредитам, а также гранты в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и профобразование по всей Грузии.