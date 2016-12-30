Последнее обновление: 30.12.2016 16:44

В Турции могут перейти к президентской форме правления

В Турции парламентская комиссия одобрила поправки в конституцию, которые позволят ввести в стране президентскую форму правления. Об этом сообщает DW.

Законопроект, разработанный правящей Партией справедливости и развития (ПСР), будет передан на рассмотрение парламента Турции, а после голосования в парламенте - вынесен на референдум, который состоится предположительно уже весной.

Согласно предлагаемым поправкам, президент и вице-президент Турции наделяются исполнительными полномочиями. Одновременно упраздняется пост премьер-министра, возрастной ценз для депутатов парламента снижается с 25 до 18 лет, а число депутатов, в связи с ростом населения страны, увеличивается с 550 до 600.

Конституционная реформа, особенно в части перехода к президентской республике, была на политической повестке дня президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - бывшего премьер-министра страны и лидера ПСР - с тех пор, как он был избран главой государства в августе 2014 года. Это были первые в Турции прямые выборы президента.

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