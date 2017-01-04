В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Турецкий парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения (ЧП) еще на три месяца, начиная с 19 января. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки государственного переворота, которую мятежники провели в ночь на 16 июля. Тогда погибли около 240 человек. Впоследствии, в октябре, парламент продлил действие режима ЧП. Турция обвиняла в организации переворота мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США. Сам Гюлен все обвинения отвергал.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявлял, что режим чрезвычайного положения «продлится столько, сколько необходимо».

В ходе правительственного расследования после попытки переворота более 40 тыс. человек были задержаны.

Более 80 тыс. человек, среди которых военнослужащие, полицейские, учителя, судьи и журналисты были уволены по подозрению в причастности к движению Гюлена. ​