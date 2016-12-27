Последнее обновление: 27.12.2016 15:32

В Кремле все-таки признают, что у Кыргызстана есть претензии к Таможенному кодексу ЕврАзЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что все-таки у Кыргызстана возник ряд претензий к Таможенному кодексу ЕврАзЭС. Однако подчеркнул, что этот документ жизнеспособен и безальтернативен.

"По Кыргызстану ситуация будет дорабатываться. Действительно появились некоторые замечания от киргизской стороны. В основном это связано с областью фитосанитарного контроля", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.

Вместе с тем, по его словам, "это абсолютно нормальная, рабочая ситуация".

"Кодекс (Таможенный кодекс ЕврАзЭС) - жизнеспособный документ, альтернативы этому кодексу нет. И рано или поздно - в этом нет никаких сомнений - в интересах будущих интеграционных процессов он вступит в силу", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, присоединится ли к этому документу Беларусь, Д.Песков сказал: "Безусловно".

Д.Песков отметил, что "каждая страна, которая участвует в ЕврАзЭС, заботится о своих интересах".

"Гармонизация интересов всех стран - это сложная работа, которая по договоренности глав государств продолжится на уровне правительств", - уточнил пресс-секретарь российского президента.

Он заверил, что "во многом и в основном все положения (Таможенного кодекса) согласованы на уровне коллегий, на экспертном уровне".

"Этот документ - стакан, который, скорее, полон, чем полупустой", - заключил Д.Песков

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