На саммите ОДКБ не смогли избрать нового генсекретаря

Из-за отсутствия кворума на саммите ОДКБ не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил журналистам генсек организации Николай Бордюжа.

На саммит не приехал Александр Лукашенко.

По словам Бордюжи, президенты Армении, России, Казахстана и Кыргызстана договорились вернуться к этому вопросу в апреле, на очередном саммите, когда будет кворум.

В понедельник на саммите обсуждалась деградирующая ситуация в Афганистане, положение на таджико-афганской границе. Владимир Путин проинформировал о действиях в Сирии, сообщил Бордюжа.