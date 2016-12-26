Последнее обновление: 26.12.2016 18:28

На саммите ОДКБ не смогли избрать нового генсекретаря

Категории: ОДКБ

Из-за отсутствия кворума на саммите ОДКБ не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил журналистам генсек организации Николай Бордюжа.

На саммит не приехал Александр Лукашенко.

По словам Бордюжи, президенты Армении, России, Казахстана и Кыргызстана договорились вернуться к этому вопросу в апреле, на очередном саммите, когда будет кворум.

В понедельник на саммите обсуждалась деградирующая ситуация в Афганистане, положение на таджико-афганской границе. Владимир Путин проинформировал о действиях в Сирии, сообщил Бордюжа.

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