В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту

Сроки реализации проекта строительства Керченского моста в аннексированный Крым рискуют сдвинуться.

Уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок, пишет "КоммерсантЪ".

Повторный конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся, сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта - 16,9 млрд руб., срок исполнения - ноябрь 2019 года.

Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена. Если конкурс не состоится и в первом квартале 2017 года, то для сдачи проекта в срок потребуются "административные решения", отмечают аналитики.

В середине декабря Росжелдор объявил повторный конкурс на разработку документации и строительство. Срок подачи заявок начинался 12 декабря и завершался в прошлую пятницу, но заявок так и не поступило. В Минтрансе изданию сообщили, что сроки работ по строительству подходов остаются неизменными, финансирование запланировано с 2017 года. Источники "Ъ" говорят, что основной проблемой является низкая стоимость контракта.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что цена не обеспечивает высокой маржинальности, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции".