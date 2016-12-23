Glencore и фонд Катара перечислили деньги за 19,5% Роснефти

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара перечислил все деньги за 19,5 процента акций Роснефти, сказал президент Владимир Путин.

"Что касается денег... перечислили ли деньги иностранцы за приобретенные 19,5 процента пакета Роснефти. Деньги перечислены в бюджет в полном объеме, уже перечислены. Иностранцы перечислили свою часть - 700 с лишним миллиардов рублей", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, общий объем поступлений в казну после продажи контрольного пакета акций Башнефти и 19,5 процента Роснефти составил 1,1 триллиона рублей.

В начале недели министр финансов Антон Силуанов говорил, что средства от приватизации Роснефти поступили в бюджет не в результате конвертации полученной Роснефтегазом от иностранных инвесторов валюты, а "из других источников", не назвав их.