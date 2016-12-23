Россия лишилась Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допингового скандала

Россия лишилась права проведения этапов Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту на фоне обрушившегося на российский спорт скандала с допинговой программой, описанной в докладе Макларена.

Международный союз биатлонистов (IBU) в четверг сообщил о переносе этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени в марте, а Международный союз конькобежцев (ISU) принял аналогичное решение в отношении этапа, который в том же месяце должен был пройти в Челябинске.

Оба решения были приняты на фоне призывов лишить Россию права проведения международных спортивных соревнований после того, как доклад Макларена указал на размах "организованного сговора" для сокрытия положительных допинг-проб российских спортсменов.

Согласно второй части доклада, составленного под руководством канадского спортивного юриста Ричарда Макларена, которая была опубликована ранее в декабре, в допинговую схему были вовлечены более 1.000 российских спортсменов, представляющих свыше 30 дисциплин.

IBU заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) "вернул IBU" этап Кубка мира, а также юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в городе Острове Псковской области в феврале.

"Это первый важный шаг Союза биатлонистов России, демонстрирующий IBU и мировому спорту, что нынешняя ситуация воспринимается очень серьезно", - заявил президент IBU Андерс Бессеберг после внеочередного заседания исполкома организации.

"Это позволит всемирной биатлонной семье сконцентрироваться на биатлоне во время этих соревнований".

"Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков", - заявил СБР (here).

"Фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию".

ISU сообщил, что совет организации решил перенести этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был состояться 10-12 марта, чтобы внимание во время соревнований было сосредоточено на спорте, а не на "обвинениях и спорах".

"Совет также принял во внимание... рекомендацию (Международного олимпийского комитета) всем международным федерациям зимних видов спорта о заморозке подготовки крупных событий в России, таких как чемпионаты мира, этапы Кубка мира и другие соревнования в их ведении и активном поиске альтернативных мест проведения".