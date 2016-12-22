Последнее обновление: 22.12.2016 15:29

Россия одобрила проект программы развития военной инфраструктуры Союзного государства

Правительство России одобрило представленный министерством обороны проект концепции программы Союзного государства по совершенствованию объектов военной инфраструктуры в интересах региональной группировки войск Беларуси и РФ.

"Минобороны России внести в установленном порядке указанный проект в Совет министров Союзного государства (СМСГ)", - говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ рекомендует СМСГ определить Минобороны России госзаказчиком программы от РФ "с возложением на него функций государственного заказчика - координатора программы", отмечается в документе за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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