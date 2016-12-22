Норвегия потребовала отменить все соревнования по биатлону в России

Руководство Федерации биатлона Норвегии (NSF) потребовало от Международного союза биатлонистов (IBU) жестко отреагировать на допинговые скандалы в российском спорте. NSF призвала не проводить в России международные соревнования до тех пор, пока борьба с допингом в стране не будет соответствовать принципам Всемирного антидопингового агентства.

В феврале в Псковской области запланировано проведение чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей. В марте в Тюмени должен состояться этап Кубка мира. Чемпионат мира по биатлону 2021 года также отдали Тюмени.

«Применение допинга в российском спорте достигло беспрецедентных масштабов. Мы говорим о количестве российских биатлонистов, принимавших запрещенные препараты, и о запутанных схемах с участием правительства страны, о которых упоминалось во второй части доклада Ричарда Макларена. Необходимо принять жесткие меры, чтобы не потерять лицо перед нашими спонсорами, СМИ и болельщиками.

В связи со сложившейся ситуацией Федерация биатлона Норвегии приняло решение полностью поддержать заявление Союза биатлонистов Чехии. Мы разочарованы, что Тюмени позволили выставить свою кандидатуру на выборах места проведения чемпионата мира 2021 года, вопреки рекомендации WADA и МОК. Мы требуем, чтобы IBU отменил все международные соревнования в России до тех пор, пока борьба с допингом в этой стране не будет соответствовать требования WADA», – цитирует открытое письмо NSF tv2.no.

Накануне сборные Чехии и Великобритании объявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Свое решение пропустить гонки, которые должны пройти с 9 по 12 марта 2017 года, они объяснили допинговыми скандалами в российском спорте.

«Думаю, что этап Кубка мира в Тюмени не состоится. В России просто некому будет соревноваться. Мы точно не приедем в Тюмень, этот вопрос уже решен. Скорее всего, французы тоже не будут участвовать в гонках. Пришло время ясно дать понять России, что так дальше продолжаться не может. Конечно, чемпионат мира 2021 года тоже нельзя проводить в России», — цитирует президента Союза биатлонистов Чехии (CSB) Иржи Хамзу idnes.cz.

Союз биатлонистов Великобритании (BBU) также объявил, что будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Из сообщения пресс-службы BBU следует, что к бойкоту готовы присоединиться и норвежцы, требующие дисквалификации всех российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, и отмены всех биатлонных соревнований на территории России.

«Мы проинформировали Международный союз биатлонистов (IBU) о решении бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени. Оно было принято после того, как российские биатлонисты, выступающие на Кубке мира, позволили себе непорядочные заявления о том, что доклад Макларена связан с политикой. Также на наше решение повлиял тот факт, что российская биатлонистка, победившая в спринте в Нове-Место, была освистана болельщиками.

Мы присоединяемся к решению о бойкоте этапа в Тюмени, принятом Союзом биатлонистов Чехии. Вопрос о бойкоте может рассмотреть и Норвегия. Это произойдет, если IBU не отменит все биатлонные соревнования на территории России и не дисквалифицирует всех российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена», — говорится в сообщении пресс-службы BBU.

Ранее победители общего зачета Кубка мира прошлого сезона француз Мартен Фуркад и чешка Габриэла Коукалова объявили, что рассматривают возможность бойкота этапа в Тюмени. Фуркад заявил, что будет призывать других спортсменов бойкотировать соревнования, если IBU не дисквалифицирует виновных в применении допинга россиян. Коукалова сказала, что поддержит бойкот француза.

IBU намерен вынести решение по делу российских биатлонистов 22 декабря на заседании исполкома в австрийском Зальцбурге. «У меня сложилось четкое впечатление, что экспертная группа IBU поняла ситуацию, и сейчас члены группы делают все возможное, чтобы вынести решения по тем делам, где у нас есть доказательства. Лично я считаю, что у нас довольно много доказательств, но решать не мне одному», — сказал президент IBU Андерс Бессеберг в интервью норвежскому изданию NRK.

На прошлой неделе Бессеберг заявил, что организация получила от WADA список из 31 спортсмена, которых подозревают в применении допинга в период с 2011 по 2015 год. Данный список IBU после публикации второй части доклада о допинге в российском спорте предоставил глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.

«Некоторые из указанных в списке российских биатлонистов уже дисквалифицированы, некоторые — завершили карьеру. При этом есть и те, которые продолжают принимать участие в международных соревнованиях. С подозрениями в отношении них мы планируем разобраться в первую очередь. В течение недели мы примем решение, кто из указанных в списке спортсменов будет временно отстранен», — заявил Бессеберг.