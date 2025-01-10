Последнее обновление: 10.01.2025 16:56

ЕС намерен продлить работу наблюдательной миссии в Армении до 2027 года

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с инициативой продлить мандат гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении на два года.

По информации пресс-службы верховного представителя, страны-члены ЕС уже выразили поддержку этому предложению.

Сообщается, что в настоящее время в профильных структурах Совета Европейского Союза идет обсуждение необходимых юридических актов для продления миссии. Окончательное решение Совета ЕС по этому вопросу ожидается в ближайшие дни.

Как отметили в офисе верховного представителя ЕС, мандат европейской миссии в Армении имеет четкие задачи: мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении и содействие усилиям Евросоюза в урегулировании отношений между двумя странами.

В ведомстве подчеркнули эффективность работы миссии, отметив значительное снижение числа вооруженных инцидентов в приграничных районах с момента развертывания наблюдателей. При этом Европейский Союз регулярно информирует Азербайджан о деятельности миссии.



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