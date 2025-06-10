Годовая инфляция в Беларуси в мае ускорилась до 7,1%

В Беларуси потребительские цены на товары и услуги в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. увеличились на 0,7%, с начала года - на 4,5%.

Как сообщает Белстат, в мае 2025 г. рост цен по сравнению с маем 2024 года ускорился до 7,1%. За январь-май 2025 года потребительские цены в республике выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%.

Продовольственные товары в мае 2025 г. подорожали по сравнению с апрелем на 1,2%, с декабрем 2024 года – на 5,5%. При этом годовой рост цен в мае ускорился до 9,6%. В январе-мае текущего года цены на продтовары увеличились на 7,7% к уровню января-мая 2024 года.

Непродовольственные товары в мае 2025 года подорожали по сравнению с апрелем на 0,2%, с декабрем 2024 года - на 2,4%. Годовой рост цен в мае 2025 года составил 3,6%. За январь-май текущего года цены увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в мае 2025 года по сравнению с апрелем подросли на 0,3%, с декабрем 2024 года их рост ускорился до 5,4%. Годовой рост цен на услуги в мае 2025 года составил 7,2%. За январь-май текущего года цены на услуги выросли по сравнению с январем-маем 2024 года на 6,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. составил 100,8%, с декабрем 2024 г. – 103,9%.