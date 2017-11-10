Последнее обновление: 10.11.2017 18:04

Лукашенко заподозрил министров и глав регионов в фальсификации итогов уборочной кампании

Лукашенко заподозрил министров и председателей облисполкомов в фальсификации итогов уборочной кампании. Подозрение прозвучало в ходе доклада о реализации норм указа №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций" и предлагаемых в него изменениях.

Он напомнил, что уборочную кампанию должны были закончить до 7 ноября, но этого не произошло.

"Не дай бог, если я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют ситуацией в сельском хозяйстве, или намеренно вместе с губернаторами фальсифицируют ход и результаты уборочной кампании", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

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