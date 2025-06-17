Лукашенко снова собрал выездной семинар по нескончаемым проблемам в сельском хозяйстве

Лукашенко вновь решил провести сегодня в Минском районе выездной семинар-совещание по нескончаемым проблемам в сельском хозяйстве.

По информации его пресс-службы, тема — "комплексные подходы к сохранности крупного рогатого скота".

Мероприятие пройдет на базе одного из молочно-товарных комплексов филиала "Острошицкий Городок" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".

По традиции, ожидается доклад о производственной деятельности ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" и "передовом опыте" строительства молочно-товарных комплексов на примере МТК "Селище-2".

В числе участников семинара-совещания - председатели облисполкомов и их первые заместители, помощники Лукашенко - инспекторы по областям. Им предстоит ознакомиться с условиями содержания молочного скота на МТК, технологией кормления и доения крупного рогатого скота, современными способами внесения жидких органических удобрений.

"Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем - это корова. Это не только молоко, но и мясо. Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце. Нужно современное содержание скота. Это хорошие деньги. Экспорт. И сегодня молоко прибыльно", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

И еще одна тема - заготовка кормов.

"Надо, чтобы технологически правильно осуществлялись заготовки. Надо Комитету госконтроля проехать по стране и посмотреть", - добавил Лукашенко.

Подобное совещание уже проходило в феврале этого года. Тогда оно было организовано в Смолевичском районе Минской области на базе сельхозпредприятия "Шипяны-АСК".