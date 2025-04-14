Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает сохранения инфляции в Беларуси выше целевого ориентира. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.

Отмечается, что инфляция в Беларуси составила 5,9% г/г в марте 2025 г. после 5,6% г/г в феврале. "Ускорение роста цен происходит за счет удорожания продовольственных товаров на 7,5% г/г в марте после 6,7% г/г месяцем ранее, что связано как с повышением цен на сезонные товары, так и ослаблением белорусского рубля к российскому (основной импорт продовольствия идет из РФ) в последние месяцы", - поясняют аналитики.

Инфляция в услугах составила 6,6% г/г в марте, что примерно соответствует уровню предыдущего месяца. При этом рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,2% г/г в марте после 3,4% г/г в феврале. "Ожидаем сохранение инфляции несколько выше целевого ориентира на фоне роста внутреннего спроса, поддерживаемого увеличением заработных плат и расширением кредитования", - говорится в сообщении ЕАБР.