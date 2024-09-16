ЕАБР прогнозирует сохранение инфляции в Беларуси вблизи текущих значений до конца года

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре прогнозирует сохранение инфляции в Беларуси вблизи текущих значений до конца года.

Эксперты ЕАБР отмечают, что в Беларуси инфляция ускорилась до 6,1% г/г в августе после 5,5% г/г в июле. Рост цен на продовольствие сформировался на уровне 7,3% г/г в августе после 6% г/г в предыдущем месяце и стал основным фактором повышения инфляции. Наибольший рост цен наблюдался на сезонные фрукты и овощи (18,9% г/г в августе после 15,1% г/г в июле).

В сегменте платных услуг инфляция осталась на уровне прошлого месяца (6% г/г). Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 4,4% г/г в августе после 4,5% г/г в июле. Устойчивая часть инфляции в августе (4,8% г/г) сохранилась вблизи значений за июнь-июль (4,7% г/г).

«Мы ожидаем сохранения годовой инфляции вблизи текущих значений до конца года на фоне проинфляционных рисков из-за повышенной инфляции в России», - считают в ЕАБР.