Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует инфляцию в Беларуси по итогам 2024 года на уровне 6%.

В еженедельном макрообзоре ЕАБР отмечается, что инфляция в Беларуси составила 6% г/г в сентябре 2024 г. после 6,1% г/г в августе.

Динамика изменения цен на компоненты потребительской корзины была разнонаправленной. Инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 4,2% г/г в сентябре после 4,4% г/г в августе. Снизились темпы роста цен в сфере услуг, в основном на услуги гостиниц, кафе и ресторанов (5,6 % г/г в сентябре после 6% г/г в августе).

«Вместе с тем продолжается ускорение роста цен на продовольствие (6,3% г/г в сентябре после 6,1% г/г в августе). Драйвером роста цен на продовольствие стали молочные продукты, из-за устойчивого повышения стоимости кормов на мировых рынках. Ожидаем, что инфляция сохранится вблизи целевого ориентира, наш прогноз по итогам года – 6%», -говорится в сообщении ЕАБР.