Последнее обновление: 24.01.2025 13:52

Пентагон: пересмотр международной помощи не влияет на поставки оружия Украине

Указ президента США Дональда Трампа о 90-дневном приостановлении программ международной помощи не касается программ вооруженной поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Оборонное ведомство США объяснило, что помощь по безопасности Украине "не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки".

Таким образом, указ Трампа не влияет на контракты на изготовление оружия для Украины по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), заключенные при администрации Джо Байдена.

Кроме того, указ не касается остаточной и ранее запланированной поставки оружия со складов США по полномочиям президента по сокращению запасов (PDA), объявленной Байденом.

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

После этого сенатор от Демократической партии США Крис Кунс выразил опасения, что указ Трампа может поставить под угрозу помощь Украине на зимний период.

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