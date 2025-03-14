Последнее обновление: 14.03.2025 15:42

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам усложняет для других стран покупку российской нефти, тем самым сдерживая ее мировые поставки. Это может привести к скачку цен на $5 за баррель, что является заметным после снижения стоимости в последние недели.

Как подтвердил телеканалу представитель Министерства финансов США, действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта.

"Администрация по-прежнему сосредоточена на прекращении боевых действий и содействии переговорам о прекращении войны. Мы продолжаем применять наши санкции, которые остаются одним из рычагов для достижения этих целей ", - заявил представитель Минфина.

Об окончании лицензии на покупку российской нефти также сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на собственного информированного собеседника.

"Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не смогут покупать нефть у России без введения санкций со стороны США. Источник сообщил мне, что это переговорная тактика, направленная на прекращение вторжения (в Украину)", – рассказал журналист.

Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

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