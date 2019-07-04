Последнее обновление: 04.07.2019 14:40

Иран готов к переговорам с США при условии отмены санкций и разрешения верховных властей

Тегеран и Вашингтон смогут вести переговоры только в том случае, если США снимут санкции, а верховные власти Ирана одобрят диалог между противниками, сказал министр информации и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави, которого цитирует иранское информационное агентство IRNA.

“Иран сможет пересмотреть свою точку зрения на проведение переговоров с Америкой только в том случае, если (президент США Дональд) Трамп отменит санкции, а наши верховные лидеры дадут разрешение на проведение таких переговоров”, - сказал Алави вечером в среду.

В июне Трамп сказал, что готов начать переговоры с Ираном, даже несмотря на то, что он обвинил Тегеран в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

“Я готов, когда они будут готовы”, - сказал американский лидер, добавив, что “не торопится”.

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