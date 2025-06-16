Последнее обновление: 16.06.2025 17:58

Вашингтон отменил очередной раунд консультаций с РФ

США отменили очередной раунд российско-американских консультаций. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В частности, по инициативе Вашингтона 16 июня был отменен очередной раунд российско-американских консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях.

В МИД России выразили надежду, что "взятая ими пауза не станет слишком долгой".

Ранее в феврале делегации США и России договорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

А 10 апреля делегации США и России провели переговоры в Стамбуле по нормализации работы своих дипломатических миссий.

Ранее по теме


<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование