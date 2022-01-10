Представитель МИД РФ описал переговоры с США словом «потрясающе»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел в Женеве предварительные консультации с первым заместителем государственного секретаря США Вэнди Шерман.

«Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — заявил замглавы МИДа по итогам беседы.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Шерман также подтвердила, что Соединенные Штаты готовы приветствовать подлинный прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии, говорится в сделанном Прайсом заявлении. "США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - подчеркивается далее в заявлении Госдепа США, передает DW.

Темой переговоров стали вопросы безопасности в Европе. Рябков общался с коллегой более двух часов. Они встретились в резиденции постоянного представителя США при Конференции по разоружению.

Переговоры по гарантиям безопасности рассматриваются как первый шаг к возобновлению диалога. Отношения между США и Россией в очередной раз ухудшились из-за того, что она разместила около 100 000 военнослужащих у границ с Украиной, и на Западе возросла обеспокоенность в связи с возможным военным вторжением войск РФ в соседнюю страну.