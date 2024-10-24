Последнее обновление: 24.10.2024 18:00

Израиль повременит с ударом по Ирану из-за утечки данных

Израиль принял решение отложить ответный удар по Ирану после того, как произошла утечка важной информации об этой атаке. Об этом пишет The Times.

"Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки на прошлой неделе потенциально важной военной информации по этой теме", - пишет издание.

Согласно информации, речь идет об утечке "американской оценки вероятного плана Израиля", касающегося атаки на Иран.

"Израиль обеспокоен утечкой, которая могла бы помочь Ирану предугадать определенные схемы атаки", - отмечается в сообщении The Times.

Корпус стражей Исламской революции 1 октября запустил по Израилю большое количество ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ответит на этот обстрел, когда посчитает нужным.

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