Власти Беларуси не будут принимать симметричные меры в отношении Латвии

Беларусь не намерена принимать симметричные меры в связи с решением Латвии запретить въезд на латвийскую территорию автомобилей с белорусскими номерами. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе в рамках действующего для латышей безвизового режима для посещения нашей страны", - сказал он.

По его словам, решение латвийских властей запретить с 16 июля въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками - "это удар по обычным людям".

"Совершенно понятно, что в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее", - отметил он.

В Беларуси считают данный шаг бесчеловечным и антигуманным.

" Он не имеет никакого практического смысла, никакого законного правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью, усилению атмосферы недоверия. Сожалеем, что Рига, явно действуя в ущерб своим национальным интересам, в очередной раз отдала предпочтение таким нецивилизованным и недемократичным мерам. Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне", - сказал Глаз.