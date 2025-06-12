Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой деятельности Ирана в ядерной сфере

Совет управляющих МАГАТЭ 11 июня принял резолюцию, в которой говорится о том, что Иран не соблюдает свои ядерные обязательства. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Согласно информации, 19 стран поддержали документ, тогда как Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 11 стран воздержались. Две страны не участвовали в голосовании.

Проект резолюции был предложен США, Францией, Великобританией и Германией. В нем звучит требование к Ирану немедленно предоставить объяснения по поводу следов урана на незадекларированных объектах. В документе отмечено, что Иран не смог подтвердить мирный характер своей ядерной программы, а ситуация уже выходит на уровень Совета Безопасности ООН.

Это решение может усилить давление на Тегеран, а также привести к усилению санкций. В ответ Иран уже пригрозил принять ответные меры.