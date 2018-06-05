Иран сообщит МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана в стране

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что ведомство направит в МАГАТЭ письмо о том, что Иран начинает увеличивать мощности по обогащению урана, сообщает агентство ISNA.

"В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана) начнется в понедельник", - заявил Камальванди в интервью агентству.

Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).

В сентябре 2015 года замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Иран способен в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч ЕРР (единиц работы разделения) с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.