Новое управление логистики НАТО появится в Германии

В ходе модернизации и реорганизации НАТО планируется создать новое управление, которое будет отвечать за осуществление быстрой транспортировки войск и вооружений. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе в среду, 14 февраля, выступила с официальным предложением разместить штаб-квартиру этого управления в Германии.

По ее словам, в пользу ФРГ говорят географическое положение страны "в сердце Европы", а также обширный опыт в сфере логистики. В случае кризиса альянс должен иметь возможность быстрой переброски войск, подчеркнула фон дер Ляйен.

Других кандидатов для размещения новой штаб-квартиры НАТО, по данным СМИ, нет. По предположениям, новую штаб-квартиру могут разместить в регионе Кельн-Бонн, где находится управление вооруженных сил ФРГ, или в Ульме на юге страны.

По данным dpa, новое управление не будет интегрировано в уже существующую командную структуру НАТО, что позволит использовать личный состав и военные мощности для национальных учений и операций вне альянса. В нем будут служить несколько сотен военнослужащих. Решение о местоположении новой штаб-квартиры будет принято до саммита НАТО в июле, сообщил генеральный секретарь организации Столтенберг.

Еще одна новая штаб-квартира НАТО может быть создана в США. Ее задачей будет обеспечение безопасности трансатлантического воздушного и морского сообщения между Северной Америкой и Европой.

Между тем Йенс Столтенберг опроверг заявления о том, что создание двух новых штаб-квартир может спровоцировать новую гонку вооружений с Россией. "Принимаемые нами меры соразмерны и умеренны", - подчеркнул он 14 февраля.

В качестве реакции на политику России НАТО существенным образом преобразует командную структуру и увеличивает численность личного состава. Модернизация и реорганизация командной структуры альянса обсуждается уже долгое время. Таким образом НАТО намерена отреагировать на политику президента РФ Владимира Путина, воспринимаемую на Западе как агрессивную. По окончании холодной войны штат сотрудников НАТО был сокращен с 22 тысяч до 6800 человек, а число главных штабов альянса - с 33 до 7.