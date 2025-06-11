Доллар утром в среду растет к основным мировым валютам

Курс доллара США слабо повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в среду.

Евро по данным на 9:15 снизился к доллару на 0,04% и торгуется на уровне $1,1420 по сравнению с $1,1425 на закрытие торгов во вторник.

Фунт стерлингов уменьшился на 0,09% до $1,3488 против $1,3500 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены повысился на 0,10% до 145,02 иены против 144,87 иены в конце предыдущих торгов.

Против офшорного юаня доллар снижается на 0,04%, торгуясь по 7,1862 юаня против 7,1891 по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%.