Последнее обновление: 11.06.2025 10:11

Доллар утром в среду растет к основным мировым валютам

Курс доллара США слабо повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в среду.

Евро по данным на 9:15 снизился к доллару на 0,04% и торгуется на уровне $1,1420 по сравнению с $1,1425 на закрытие торгов во вторник.

Фунт стерлингов уменьшился на 0,09% до $1,3488 против $1,3500 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены повысился на 0,10% до 145,02 иены против 144,87 иены в конце предыдущих торгов.

Против офшорного юаня доллар снижается на 0,04%, торгуясь по 7,1862 юаня против 7,1891 по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%.

Ранее по теме


<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование