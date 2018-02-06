Последнее обновление: 06.02.2018 17:06

Доллар возобновил рост к большинству валют

Доллар возобновил подъем по отношению к большинству мировых валют на фоне усиления волатильности, инвесторы последовательно перебирают все варианты защитных активов.

При этом доходность гособлигаций продолжает снижаться вторую сессию подряд, фондовые индексы Европы падают, а Уолл-стрит готовится к очередной масштабной распродаже акций.

Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов до 2,707% по сравнению с 2,794% ближе к закрытию сессии в понедельник. Доходность 2-летних госбумаг США снизилась с 2,085% до 2,020%, 30-летних - с 3,067% до 3,010%.

В Германии доходность 10-летних бондов уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 0,666%, свидетельствуют данные Tradeweb.

Южноафриканский рэнд подешевел на 0,6% по отношению к доллару на фоне очередного витка политического кризиса. Из-за обсуждения возможной отставки президента ЮАР Джейкоба Зумы спикер Национальной ассамблеи Малека Мбете попросила президента отложить обращение к нации, запланированное на 8 февраля.

В паре с евро доллар к 16:14 поднялся до $1,2327 против $1,2367 на закрытие. К японской валюте доллар вырос до 109,47 иены по сравнению с 109,09 иены на закрытие в понедельник.

Курс доллара к фунту укрепился на 0,63% - до $1,3871, к швейцарскому франку - на 0,69% - до $1,0659.

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