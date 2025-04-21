Нацбанк Казахстана поддержал идею о едином криптообменнике

Нацбанк Казахстана введет регулирование оборота криптовалют на территории всей страны посредством создания общенационального лицензированного обменника. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление главы регулятора Тимура Сулейменова.

Новый провайдер заменит нерегулируемые зарубежные платформы, его возможности будут шире, чем у представленных в МФЦА криптопроектов.

Соответствующие изменения предполагается внести в новый закон о банках, готовящийся к принятию в августе 2025 года.

Он также затронет выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) и токенизацию TradFi-инструментов; создание стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге; тестирование новых продуктов в экспериментальных правовых режимах.

Сулейменов отметил важность появления национального криптопровайдера в свете растущего спроса населения на куплю-продажу криптовалют.

«Это позволит вывести криптовалютные транзакции из теневого оборота, обеспечить их прозрачность, повысить уровень защиты прав потребителей и усилить контроль за оборотом цифровых активов», - отметил глава Нацбанка.

На первом этапе запуска единого обменника гражданам разрешат операции в ограниченном объеме для защиты неопытных участников рынка. Использование криптовалют для платежей в стране останется под запретом.

Ранее с идеей создания криптобанка для регулирования отрасли выступили депутаты мажилиса Казахстана.

Напомним, в январе Нацбанк сообщил о разработке концепта инвестиционного стейблкоина.