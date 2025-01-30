В Казахстане разработают концепт инвестиционного стейблкоина

Нацбанк Казахстана рассматривает возможность введения стейблкоина как инвестиционного инструмента. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на зампреда регулятора Берика Шолпанкулова.

По его словам, уже сформировано первичное видение проекта с учетом международного опыта. Сейчас Нацбанк ждет от участников рынка предложений, чтобы протестировать их в рамках регуляторной песочницы.

«После этого включим правоприменительные нормы в закон. Его проект планируем представить в августе 2025 года», - рассказал Шолпанкулов.

Признавать криптоактивы платежным средством власти Казахстана не планируют.

«Их основная функция — возможность покупки и продажи активов без обязательной регистрации на биржевых площадках. Такой механизм обеспечит участникам рынка удобные инструменты для работы с цифровыми активами», - объяснил зампред Нацбанка.

Основной целью внедрения цифровых финансовых инструментов регулятор называет расширение возможностей для бизнеса.

«Участники рынка смогут самостоятельно выпускать такие активы и, например, использовать их для работы с дебиторской задолженностью. Почему бы не продать дебиторскую задолженность и не привлечь дополнительные средства для развития бизнеса?», —-привел он пример.

Стейблкоин станет дополнительным регулируемым инструментом для инвестиций.

При этом в Нацбанке пока не располагают точными данными касательно объема крипторынка в стране из-за наличия «серых» схем купли-продажи таких активов.

Напомним, в декабре 2022 года власти Казахстана завершили вторую фазу испытаний платформы цифрового тенге, в котором приняли участие реальные потребители и торгово-сервисные предприятия.

Осенью 2023 года Нацбанк представил новую структуру — Национальную платежную корпорацию. Она займется, в частности, реализацией проекта CBDC.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев восхитился DeepSeek и призвал создать инфраструктуру для более широкого легального обращения криптовалют.