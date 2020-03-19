БелЖД отменяет большинство поездов в Москву и Петербург

Белорусская железная дорога сообщила об отмене международных пассажирских поездов, курсирующих в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

Как сообщила пресс-служба БелЖД, данная меря принята в связи с распоряжением правительства России №635-р от 16 марта 2020 года и уведомлением ОАО «РЖД».

С 00.00 часов 23.03.2020 отменяются поезда из Бреста, Полоцка, Гродно и Гомеля, а также составы с остановками в Минске и Могилеве. Однако в графике сохранится движение поездов № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест — Санкт-Петербург.

Вернуть деньги за билеты на отмененные поезда можно в кассах без дополнительных сборов и трат. Средства за электронные проездные документы будут возвращены через интернет-ресурс, с помощью которого куплен билет.