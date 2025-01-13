Китай в 2024 году увеличил экспорт на 7,1%, импорт - на 2,3%

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2024 года увеличился на 5% и составил 43,85 трлн юаней ($6,1 трлн). Об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления страны.

Экспорт вырос на 7,1% и достиг 25,45 трлн юаней, в то время как импорт повысился на 2,3% - до 18,39 трлн юаней.

Рост внешней торговли Китая в прошлом году был относительно быстрым по сравнению с другими крупными экономиками мира, заявил замглавы ГТУ КНР Ван Линцзюнь на пресс-конференции в понедельник.

"Китай стал крупным торговым партнером более чем 150 стран и регионов, и круг друзей страны в сфере внешней торговли становится все шире", - сказал чиновник, которого цитирует Синьхуа.

Он отметил, что в прошлом году высокотехнологичные товары продемонстрировали хорошие показатели роста, бурными темпами развивались новые формы торговли, такие как трансграничная электронная коммерция.

В 2024 году объем торговли КНР с Россией составил $244,82 млрд, увеличившись на 1,9%, сообщается в отчете ГТУ. Экспорт вырос на 4,1% - до $115,5 млрд, при этом импорт остался примерно на уровне 2023 года, составив $129,32 млрд.

В декабре общий объем экспорта из Китая в долларовом выражении повысился на 10,7% относительно того же месяца годом ранее. Показатель вырос по итогам девятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 7,3%, по данным Trading Economics.

Экспорт из КНР в США вырос на 15,6%, в государства АСЕАН - на 18,9%, в страны Европейского союза - на 8,8%, в Южную Корею - на 4%.

Импорт в Китай в прошлом месяце увеличился на 1% и достиг максимума за 27 месяцев - $230,79 млрд. Эксперты ожидали снижения на 1,5%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в декабре увеличилось до $104,84 млрд по сравнению с $97,44 млрд в ноябре и $75,31 млрд за тот же месяц 2023 года. Это максимальный показатель за десять месяцев.

В том числе профицит в торговле с США составил $33,5 млрд против $34,9 млрд в ноябре.