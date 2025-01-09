Последнее обновление: 09.01.2025 14:54

Финляндия оставит границу с Россией закрытой

Граница с Россией останется закрытой. Об этом заявил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после обсуждения вопросов безопасности на встрече с лидерами партий и руководителями парламентских фракций.

"К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу", - сказал Петтери Орпо.

Он добавил, что "теневой флот России - самая большая проблема в Балтийском море" и что в ЕС и НАТО в настоящее время активно ищут пути противодействия ему.

Власти Финляндии в 2023-2024 гг. неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

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