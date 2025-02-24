Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза включает ограничения и в отношении Беларуси

Евросоюз включил в принятый сегодня 16-й пакет антироссийских санкций ограничения и в отношении Беларуси. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

«Сегодняшний пакет включает в себя дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, которые повторяют торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения, касающиеся продажи или предоставления услуг и программного обеспечения, депозитов и кошельков для криптовалютных активов, а также транспорта», - говорится в заявлении.

Кроме того, Совет ввел новый критерий включения в список, нацеленный на лиц, организации и органы, поддерживающие или получающие выгоду от военно-промышленного комплекса Беларуси.